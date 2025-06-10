Riquelme llamó a Paredes y le hizo una nueva oferta para que vuelva a Boca

La vuelta de Leandro Paredes a Boca, ahora sí, está más cerca que nunca. Después de mucho tira y afloje en la negociación trunca de enero, Juan Román Riquelme, que se quedó en Buenos Aires exclusivamente por esta razón, tomó la posta y llamó al volante de la Selección Argentina para hacerle una nueva oferta con el objetivo de que sea refuerzo después del Mundial de Clubes.

La postura del presidente cambió a seis meses de ese diálogo que no prosperó y la traba económica, el gran escollo que echó por tierra su retorno en el anterior mercado de pases, dejó de existir. Así lo dejó en claro el Torero en la comunicación reciente, previa al partido que jugará el volante contra Colombia.

¿Qué le propuso Riquelme en esta oportunidad? Un contrato de tres años y medio, con un salario similar al que cobra actualmente Paredes en Roma; es decir, un número superador al que incluso había pedido el propio jugador en su momento y Román le había bajado el pulgar.

Con el ofrecimiento de palabra hecho, no habrá más movimientos por parte de Boca y ahora la pelota quedó completamente del lado del mediocampista de 30 años. Riquelme no pasará por escrito lo hablado por teléfono, sino que simplemente ejecutará cláusula de salida de la Roma si Paredes le da el OK.

Cabe recordar que al momento de su renovación con el equipo italiano, el propio futbolista gestionó una apartado exclusivo para que Boca, por apenas 3.5 millones de euros y en cuatro cuotas, pueda llevárselo con su aval.

En resumidas cuentas, el campeón del mundo deberá responderle al presidente xeneize en las próximas horas para confirmarle donde quiere continuar su carrera. Si el deseo de jugar en Boca sigue presente como manifestó meses atrás, se convertirá en refuerzo post Mundial de Clubes.

¿Por qué no lo jugaría si acepta? Es que el mercado especial para sumar incorporaciones al torneo en Estados Unidos cierra este mismo martes y en tanto la dirigencia no llegará con los tiempos para inscribirlo en la lista definitiva de 35 jugadores (había dejado un lugar vacante por él).

Las últimas declaraciones de Paredes sobre Boca

En una reciente entrevista con Sofía Martínez para Telefé, Paredes, que hoy será titular contra Colombia, eligió mantener la cautela. “Prefiero no hablar, cada vez que uno habla, sea bueno o no, se generan expectativas. La gente está muy ilusionada y prefiero que las cosas pasen", dijo el mediocampista.

