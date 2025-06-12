Midón eliminó a Bagnis y va por un lugar en las semifinales

El tenista correntino Lautaro Midón (21 años) consiguió una muy buena victoria frente a Facundo Bagnis, ex número 55 del ránkig de la ATP, y se clasificó para disputar los cuartos de final del Challenger de Santa Fe.

Por los octavos de final del certamen que se disputa en Lawn Tenis Club, ubicado en la tradicional Costanera de la capital santafesina, Midón (311 en el escalafón internacional) superó a Bagnis (901) por 7-5 y 6-4 en 1 hora y 52 minutos de juego.

Dentro de un partido equilibrado, el correntino se mostró firme con su saque en el primer set, ganó el 94% de los puntos jugados con el primer saque y el 78% con le segundo, y aprovechó uno de los dos puntos de quiebre que tuvo para quedarse con el parcial.

En el segundo bajaron los porcentajes de efectividad con los saque pero Midón aprovechó 2 de los 10 puntos de quiebre que tuvo a su favor para marcar la diferencia frente a Bagnis que se quedó con un servicio del correntino.

El correntino se metió por segundo año consecutivo en los cuartos de final en el torneo santafesino y es la cuarta vez que jugará este tipo de instancia en el 2025, los resultados lo posicionan en el puesto 297 del ránking en vivo (su mejor posición histórica).

Bagnis, que llegó a ser número 55 del mundo, se está recuperando de una lesión y por eso recibió una las invitaciones para ingresar de manera directa al cuadro principal del challenger santafesino.

Este viernes, Midón se medirá con el también argentino Santiago Rodríguez Taverna (193 y segundo preclasificado) que viene de eliminar al alemán John Sperle (711) por 7-6 (9-7) y 6-2.

Será el tercer choque entre los argentinos. En los dos enfrentamientos anteriores se impuso el tenista oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires.

En el 2023, Rodrígez Taverna (25 años) ganó el duelo semifinal del M25 de Tucumán y en el 2025 triunfó en la primera ronda del Challenger de Buenos Aires.

Midón intentará que la tercera sea la vencida y avanzar por primera vez en la temporada a una semifinal de challenger.

La presentación de Midón en el Challegner de Santa Fe 2025 fue el último martes con un claro triunfo sobre Lorenzo Joaquín Rodríguez.