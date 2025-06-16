Boca no aguantó y empató con Benfica

Boca empató con el Benfica de Portugal en 2 tantos en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Hard Rock de Miami, por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes 2025.

El resultado final deja un sabor amargo en el equipo de Miguel Ángel Russo, que este viernes irá por la recuperación cuando se enfrente en este mismo escenario al arrollador Bayern Múnich, que viene de golear 10-0 a Auckland City.

Para el “Xeneize” convirtieron en el primer tiempo el delantero Miguel Merentiel, a los 20 minutos, y el mediocampista Rodrigo Battaglia, en 27 minutos, mientras que el extremo argentino Ángel Di María descontó, de penal, en el segundo minuto de descuento de la primera etapa y el defensor argentino Nicolás Otamendi sentenció la igualdad, en 38 minutos del complemento.

El mediocampista español Ander Herrera fue expulsado en el equipo de Miguel Ángel Russo, cuando iban 45 minutos de la primera mitad y ya había sido reemplazado. En el conjunto europeo, el delantero Andrea Belotti se fue a las duchas en 26 minutos de la segunda parte, por una patada a la cabeza del defensor Ayrton Costa. El último expulsado fue el defensor Nicolás Figal, a los 44 minutos del complemento, en el “Xeneize”.

La primera llegada del partido fue del Benfica, a los cinco minutos. En una buena jugada colectiva, el mediocampista Renato Sanches recibió un centro atrás en el costado izquierdo del área grande y remató bajo y cruzado, aunque su tiro se fue ancho.

El elenco portugués volvió a acercarse a los 17 minutos, con un gran cambio de frente de Ángel Di María, para que el delantero Bruma controle con el pecho y remató de zurda. Su disparo pegaría en el palo, aunque el atacante estaba en fuera de juego.

El primer gol del partido llegó a los 20 minutos. Lautaro Blanco encaró por el costado izquierdo, superó al volante Florentino Luis con un caño excepcional y puso el centro buscapié al primer palo, que Merentiel anticipó y punteó para el 1-0.

Boca convirtió el segundo a los 27. Un córner llegó preciso al segundo palo para el cabezazo del defensor Ayrton Costa, quien asistió al mediocampista Rodrigo Battaglia, cuyo remate de cabeza en el primer palo se convirtió en el 2-0.

El Benfica no volvió a llegar hasta los 30 minutos, con un pase filtrado que dejó mano a mano al delantero Vangelis Pavlidis pero el atacante griego, que estaba inhabilitado, no pudo con el arquero Agustín Marchesín en el uno contra uno.

El descuento llegó en el segundo minuto de descuento de la primera etapa. Tras un penal del volante Carlos Palacios sobre el defensor argentino Nicolás Otamendi (se se sancionó por intervención del VAR), “Fideo” Di María se hizo cargo de la pena máxima, esperó el movimiento de Marchesin y abrió el pie izquierdo para definir con suavidad y poner el 2-1.

A los 26 minutos de la segunda mitad, Benfica se quedó con un jugador menos por una patada del delantero Andrea Belotti sobre la cabeza de Ayrton Costa. El atacante italiano fue expulsado a instancias del VAR.

Pero Benfica alcanzaría la igualdad a los 38 minutos. Un gran tiro de esquina al primer palo del volante Orkun Kökçü le llegó a Nicolás Otamendi, quien apareció libre y marcó de cabeza.