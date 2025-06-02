Regatas - San Martín, a todo o nada por un lugar en cuartos de final

Regatas y San Martín protagonizarán este martes el quinto y decisivo juego de la Reclasificación en la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25.

La nueva edición del clásico correntino dará inicio a las 22.10, será televisado por la señal de TyC Sports y contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Fernando Sampietro y Julio Dinamarca, mientras que el comisionado técnico será Armando Cichanowski.

El encuentro es a todo o nada. El ganador avanzará a los cuartos de final y para el perdedor será el punto final de la temporada.

En el caso de ganar Regatas, desde el sábado 7 se medirá con Oberá Tenis Club por los cuartos de final, en tanto que si vence San Martín su rival será Boca Juniors y la serie dará inicio el viernes 6. En los dos casos, los equipos correntinos serán visitantes en los dos juegos iniciales.

La eliminatoria está igualada en 2 después de cuatro apasionantes partidos.

El primer punto quedó para Regatas con el triple agónico de Fabián Ramírez Barrios por 74-72 en el parque Mitre, mientras que San Martín se robó la localía en el segundo 79-67.

Luego en el Fortín, en el tercer duelo, el Remero mostró autoridad y ganó 59-52, mientras que el rojinegro se hizo fuerte en casa y se quedó con el cuarto 77-73.

A lo largo de los cuatro partidos, más allá de los resultados, San Martín impuso condiciones a partir de su gran defensa. Nunca le permitió jugar con tranquilidad al rival y cuando encontró efectividad en los tiros pudo celebrar los triunfos.

Regatas tiene problemas para superar el bloque defensivo de San Martín y necesita que los principales referentes del plantel tengan regularidad a lo largo del encuentro.

Para agregarle mayor expectativa el clásico, durante la jornada del lunes se generó un polémica por una mala interpretación referida a la venta de la entradas. Esta situación derivó en un comunicado del Club San Martín que después fue borrado y aclarado en otra nota.

Los boletos tanto para socios de Regatas y no socios, se podrán adquirir este martes, únicamente en la sede del club Fantasma desde las 10 y se aceptará solamente efectivo.

La general tiene un costo de $12.000 y la platea un valor de $20.000. Los socios de Regatas abonarán $5.000 y $8.000 respectivamente.