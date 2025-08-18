Regatas fijó la fecha y el lugar para el inicio de la pretemporada

En medio de la conmoción que significó la caída del estadio José Jorge Contte y mientras se reanudan las actividades deportivas en la entidad, el Club de Regatas Corrientes fijó la fecha para el inicio de la temporada 2025/26 del básquetbol profesional.

Los jugadores elegidos para afrontar la Liga Nacional y la Liga Sudamericana comenzarán a llegar a Corrientes esta semana, en tanto que los trabajos de pretemporada darán inicio el lunes 25 en cancha del Club Atlético Alvear.

Los jugadores elegidos por la entidad y que estarán bajo la dirección técnica de Juan Manuel Varas tienen previsto arriba a la capital correntina a mediados de semana para realizar los controles médicos y físicos de rutina.

Para el arranque de la preparación estarán ausentes dos jugadores. Los internos Tayavek Gallizi y el dominicano Luis Santos.

El argentino se está recuperando de una operación de la rodilla, en tanto, que como es habitual, los extranjeros se suman más cerca del inicio de la competencia.

Por lo tanto, para comenzarán la preparación se espera la presencia de Fabián Ramírez Barrios, Nicolás Aguirre, Andrés Jaime, Iván Gramajo, Mateo Chiarini Sebastián Lugo, Juan Pablo Corbalán, Francisco Ferraro y Juan Larraza. A ellos se sumarán algunos juveniles.

Regatas Corrientes tendrá doble competencia en el último semestre del presente año.

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26 dará inicio el 24 de septiembre con la participación de 19 equipos, mientras que la Liga Sudamericana comenzaría en el mes de octubre.