Corrientes recibe a Oeste Chaqueño en su debut en la Copa País

La selección de la Liga Correntina de Fútbol debutará este domingo en la Copa País que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

En la cancha principal del complejo Leoncio Benítez, desde las 15.30 con arbitraje de Daniel Miño, el equipo de la capital correntina recibirá a Oeste Chaqueño en el partido de ida de la semifinal de la fase Regional del certamen.

El seleccionado de la ciudad de Corrientes está dirigido por Diego Pérez e ingresó directamente a esta instancia por ser el único equipo de la provincia que se inscribió.

En la última práctica de fútbol de la semana, el DT capitalino paró esta formación titular: Nahuel Vallejos; Ignacio Méndez, Facundo Lallana, Johan Báez y Elías González; Gonzalo González, Gustavo Ojeda, Hernán Valenzuela; Hugo Lugo, Guillermo Barreto y Mario Caran.

Por su parte, el seleccionado de la Liga del Oeste Chaqueño se impuso en la etapa provincial al vencer en el cruce decisivo a la Liga Quitilipense.

En principio, la revancha está programada para el domingo 31 en Villa Angela, Chaco, desde las 16.

La otra llave semifinal, comenzará el miércoles 27 en cancha de Sol de América y será protagonizada por la Liga Formoseña y la Liga de Eldorado, Misiones.

Promociones suspendidas

La lluvia que afectó a la capital correntina durante la primeras horas del sábado, obligaron a la suspensión de los partidos finales de la Promoción A-B del torneo Oficial 2025 de fútbol.

“Debido a la lluvia y al estado de los campos de juego, los partidos de Promoción de Primera División Masculina programados para este sábado 23 de agosto, quedan suspendidos. Los encuentros serán reprogramados con posterioridad”, informó la Liga Correntina.

En las finales de la promociones se deben enfrentar Talleres - San Marcos y Libertad - Villa Raquel.