Paro aéreo: qué vuelos podrían ser afectados este domingo en el aeropuerto de Corrientes

El paro nacional de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) vuelve a poner en alerta a los pasajeros que tengan previsto viajar este domingo desde y hacia Corrientes. Aunque por el momento no se confirmaron cancelaciones, los horarios previstos para las medidas gremiales coinciden con algunos vuelos programados en el aeropuerto Fernando Piragine Niveyro.

Cómo afecta el paro en Corrientes

Fuentes oficiales del aeropuerto correntino, señalaron a El Litoral: “Hasta el momento no se informaron cancelaciones”, aunque advirtieron que podrían producirse demoras y reprogramaciones dependiendo del impacto del paro.

Para este domingo, la situación genera incertidumbre. De acuerdo con la programación de Aerolíneas Argentinas, el primer vuelo desde Corrientes a Buenos Aires despega a las 10,55 con arribo a Aeroparque a las 12,25, justo antes del inicio de la medida, por lo que no tendría inconvenientes. El segundo servicio, previsto para las 14,15 con llegada a las 15,15, podría verse afectado ya que aterrizaría apenas 15 minutos antes del cierre de la franja de protesta, lo que hace prever posibles demoras.

Aerolíneas Argentinas: el segundo vuelo de las 14,30 podría despegar con demoras.

Aerolíneas Argentinas: no hay inconvenientes con los despegues desde Aeroparque.

En sentido contrario, los vuelos desde Aeroparque a Corrientes no presentan conflictos de horarios con el paro, por lo que se espera que puedan operar con normalidad.

La mayor incertidumbre recae en el servicio de Flybondi, cuyo vuelo parte de Corrientes a las 12,35 con arribo a Aeroparque a las 14, en pleno desarrollo de la medida de fuerza. Por ahora no está definido si se cancelará o si se postergará su salida.

Flybondi: el vuelo de la mañana no genera inconvenientes.

Flybondi: el aterrizaje del vuelo del mediodía genera incertidumbre.

Un conflicto que se mantiene en el tiempo

El pasado viernes, la medida se realizó entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22, provocando cancelaciones y retrasos en el aeródromo correntino. El único horario que afectó a Corrientes fue el de la tarde, ya que no había arribos previstos en la franja nocturna. En ese marco, el vuelo de Flybondi fue cancelado de antemano.

La agenda de Atepsa continuará el martes 26, entre las 7 y las 11 y de 14 a 17, mientras que el jueves 28 y el sábado 30 volverán a repetirse los horarios de 13 a 16 y de 19 a 22. En esas franjas, los controladores no permitirán despegues ni transmitirán planes de vuelo, aunque sí habilitarán los aterrizajes.