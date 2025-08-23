Ángel Di María le dio el triunfo a Central en el clásico rosarino

Ángel Di María se vistió de héroe y marcó un golazo que perdurará en el recuerdo para darle el triunfo a Rosario Central sobre Newell's, en el cotejo interzonal correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 con el Gigante de Arroyito como escenario.

En un partido aburrido, casi sin actividad en los arcos y con un Fideo que había estado bien controlado, el jugador de 37 años encontró la llave del gol a los 36 minutos del complemento por intermedio de una pelota parada. Se hizo cargo de un tiro libre alejado del área que terminó colgando en el ángulo superior izquierdo del arco que defendió el paraguayo Juan Espinola.

A los 44 minutos, Ariel Holan decidió sacarlo de la cancha –lo reemplazó Gaspar Duarte– para que el campeón del mundo con la selección argentina se gane otra ovación. Di María le dio un profundo abrazo al DT y también tuvo un recibimiento afectuosos de los compañeros que estaban precalentando.

“En estos 18 años afuera lo único que deseaba era volver, poder cumplir este sueño y la verdad que con lo que pasó hoy, ya no sé qué más pedir. ¿Si me queda algo más? Sí, ser campeón con Central...", declaró entre lágrimas tras este juego histórico para su carrera.

Ganó San Lorenzo

Con un clima caliente en las tribunas del Nuevo Gasómetro, San Lorenzo venció por 1-0 a Instituto por la sexta fecha del Torneo Clausura gracias al primer gol del joven delantero Branco Salinardi con la camiseta del Ciclón.

El técnico del “Ciclón”, Damián Ayude, evitó entrar en temas políticos e institucionales y se centró exclusivamente en lo futbolístico: “Sé que el club tiene sus temas institucionales, pero yo creo en los roles y funciones. Prefiero hablar de lo futbolístico”.

Zenón no fue convocado

Boca recibirá este domingo a Banfield, por la sexta fecha del Torneo Clausura con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita reafirmar su levantada.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18:15 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”. El árbitro será Nicolás Lamolina, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

La ausencia más destacada es la de Kevin Zenón. El mediocampista, titular en los primeros encuentros del ciclo de Miguel Ángel Russo, perdió protagonismo tras expresar su deseo de ser transferido.

Los otros partidos del domingo son: 14,00 Unión - Huracán y 16,15 Argentinos - Racing.