Carlos Layoy regresa a la competencia en un Grand Prix en Brasil

Luego de cuatro meses, el atleta Carlos Layoy volverá a competir este domingo en San Pablo. El libreño eligió el Gran Premio de Brasil de atletismo para retomar su actividad de manera oficial y buscar mejorar los registros que tuvo durante el primer semestre del año.

“Vuelvo a la pista después de bastante tiempo y sin dolor”, comentó Layoy en sus redes sociales.

“Vamos a remontar este 2025 que no empezó de la mejor manera en lo deportivo, pero sobre todo a disfrutar”, agregó.

El certamen brasileño forma parte del Bronce del Tour Continental Mundial de Atletismo 2025 (categoría C del Ranking Mundial).

Layoy, de 34 años, será parte de la prueba de salto en alto y se espera un gran nivel de participantes dado que varios atletas buscan sumar puntos camino al Mundial del presente año.

En la primera parte del año, el atleta libreño estuvo distante de sus mejores registros, no pudo retener el campeonato argentino y se cortó una histórica racha de 14 títulos consecutivos.

En el Sudamericano de Mar del Plata, durante el mes de abril, saltó 2 metros y quedó lejos en la lucha por las medallas.

En lo que va del año, el mejor salto de Layoy fue de 2.10 metros, en una prueba que se realizó en Mar del Plata en la previa al Sudamericano. El libreño es el actual recordman nacional con 2.25 metros junto a Fernando Pastoriza y Erasmo Jara.