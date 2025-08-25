Defensa y Justicia sigue de cerca al semillero de Boca Unidos

Jugadores de las divisiones infanto-juveniles del Club Atlético Boca Unidos fueron convocados para formar parte del plantel juvenil de Club Social y Deportivo Defensa y Justicia. Participaron del Torneo Sueño Celeste, una competencia que reunió a equipos de primer nivel de Argentina, Uruguay y Paraguay.

El grupo estuvo integrado por cuatro integrantes de la categoría 2013, que hace un año son seguidos de cerca por el Halcón de Varela.

El torneo se disputó del 14 al 17 de agosto en el predio “Tito” Bartomioli del Autódromo “Ciudad de Rafaela”.

Los citados al torneo fueron Eliseo Gael Soto (defensor central), Román Sebastián Coceres (delantero), Maximiliano Delgado Aranda (volante central) y Dylan Santino Delgado (delantero). Junto al equipo bonaerense consiguieron el subcampeonato de la categoría Copa Oro.

La competencia fue organizada por Atlético Rafaela y convocó a 6.500 jugadores, 380 equipos y 150 clubes. En esta ocasión las categorías que participaron fueron de 2012 a 2020.

River Plate, San Lorenzo, Racing, Boca Juniors, Independiente, Newell 's, Rosario Central, Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán fueron los clubes de la Liga Profesional presentes.

También estuvieron Olimpia de Paraguay, Nacional de Montevideo, City Torque, Náutico, entre otros.

El Club Defensa y Justicia está interesado en las habilidades de los cuatro correntinos. Hacia finales de año, tienen planeado convocarlos nuevamente para otro torneo nacional.

“Los chicos debieron adaptarse a una seguidilla bastante importante de partidos, pero en líneas generales se desempeñaron muy bien”, dijo el coordinador de la institución.

Por su parte, los cuatro jugadores de Boca Unidos se mostraron muy felices al regresar de esta valiosa experiencia. Así mostraron su agradecimiento hacia todo el cuerpo técnico de las inferiores que hicieron posible el viaje y, principalmente, el desarrollo y consolidación de su talento futbolístico.