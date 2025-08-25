Boca Unidos buscará frente a Mitre alcanzar dos objetivos

Boca Unidos cambió su imagen en el Federal A de fútbol. Luego de una pobre primera etapa (logró 12 puntos de 48 posibles), en la Reválida ganó 5 de los 6 partidos que disputó, lidera el grupo B pero el objetivo sigue siendo lograr la permanencia.

En la próxima fecha, Boca Unidos, cuando reciba a Mitre de Posadas, puede asegurarse la continuidad en la categoría sin esperar otros resultados y, de yapa, lograr la clasificación a la ronda por el segundo ascenso.

Descendido Crucero del Norte de Misiones, durante el pasado fin de semana, queda por definir el segundo descenso en la zona B. El panorama para Boca Unidos de conseguir la permanencia se presente alentador.

En la lucha por evitar el descenso, los principales rivales del equipo correntino son Gimnasia de Concepción del Uruguay y Ben Hur de Rafaela.

En la séptima fecha, Boca Unidos será local de Mitre el sábado 30 desde las 15.30 y puede ser un jornada especial. Si gana, tendrá premio doble: conseguirá la permanencia y el pasaje a la próxima ronda del Federal A sin depender de otros resultados.

Durante las tres fechas que quedan para concluir la segunda fase, Boca Unidos necesita acumular tres puntos para seguir en la categoría. Con esa producción, obligará a Gimnasia y a Ben Hur a que consigan 8 para superarlo en los promedios. Pero, entrerrianos y santafesinos se enfrentarán en la última fecha, por lo tanto uno de los dos no podrá superarlo.

Con una cosecha de 2 puntos para el aurirrojo, a Ben Hur y Gimnasia le alcanzarán con 6 puntos para mandarlo hacia abajo y allí habrá que mirar la producción que realicen El Linqueño, Defensores de Belgrano y Sol de América para determinar el segundo descenso.

Boca Unidos y Sol de América están con 1.227 de promedio. Abajo se encuentran Defensores de Belgrano de Villa Ramallo con 1.167, El Linqueño 1.042 y en el penúltimo lugar están Ben Hur y Gimnasia con 1.042.

Mirando la permanencia, además del partido de Boca Unidos contra Mitre, en la séptima fecha, Gimnasia y Ben Hur serán locales de Sportivo Las Parejas y Sol de América de Formosa, respectivamente.

En la octava fecha, penúltima, Boca Unidos será visitante de Sol de América. Gimnasia volverá a ser local, esta vez de Defensores de Belgrano, en tanto que Ben Hur visitará a Sportivo Las Parejas.

La última fecha de esta instancia, encontrará a Boca Unidos jugando como local frente a Sportivo Las Parejas, y se medirán Ben Hur y Gimnasia en Rafaela.

