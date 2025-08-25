Mocoretá: el Gobierno de Corrientes inauguró obras en una escuela técnica y entregó 368 computadoras

El gobernador Gustavo Valdés encabezó en la localidad correntina de Mocoretá la inauguración de las refacciones integrales y la ampliación de la Escuela Técnica “Alfredo C. Passera”.

Durante el acto, también distribuyó computadoras del programa “Incluir Futuro”, con el objetivo de seguir incorporando tecnología en el aula.

“Tenemos que enseñar en una escuela pública diferente y creamos una mitología de estudio a través de las redes sociales”, explicó el gobernador.

Y agregó que el objetivo es que "en cada ciudad" haya una escuela técnica que "hay que dotarla y ensamblarla con el sector privado, para que los alumnos salgan de una escuela profesional y se metan dentro de la industria".

En ese sentido, el gobernador destacó que ya entregaron 120 mil PC´s y sostuvo que en la próxima gestión buscarán que “todos los alumnos de la primaria tengan una computadora”.

Una apuesta por la educación

La ministra de Educación, Práxedes López, expresó que la inversión en infraestructura y el programa “Incluir Futuro” son el eje fundamental de la política del Estado correntino.

A su vez, confirmó que con la presente entrega de notebooks, se completa el 100% de los alumnos del nivel secundario de la localidad.

Por su parte, el intendente Juan Pablo Fornaroli remarcó el compromiso del Gobierno provincial por la concreción de las obras y la entrega de los equipamientos tecnológicos que “le están abriendo las puertas al futuro” a los estudiantes.

Detalles de las notbooks entregadas y las obras

En el Colegio Secundario "Gregoria Matorras de San Martín" se entregaron 183 computadoras, mientras que la Escuela Técnica "Alfredo C. Passera" recibió 185 equipos.

Además, ambos establecimientos recibieron equipamiento técnico. En la Escuela Técnica se llevaron a cabo tareas de ampliación y refacciones integrales de cuatro aulas y galerías.