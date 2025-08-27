Esquina: recuperaron un televisor robado y detuvieron al autor del delito

La Policía de Corrientes informó que este martes recuperó un televisor que había sido denunciado como sustraído y detuvieron al autor del robo en la localidad correntina de Esquina.

El operativo tuvo lugar en inmediaciones de calle Berón de Astrada al 1200 del municipio, donde los efectivos hallaron el televisor mencionado marca Enova de 45 pulgadas.

El autor del hecho era un joven mayor de edad quien fue demorado y trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan los trámites de rigor.