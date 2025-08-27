Operativo policial en Corrientes: controlaron vehículos e identificaron a varias personas

En el marco de las acciones de Prevención y Seguridad Integral dispuestas por la Jefatura de Policía de Corrientes, se llevó a cabo este lunes un operativo de control vehicular e identificación de personas en diversos puntos de la ciudad capital.

El procedimiento comenzó alrededor de las 22:00 horas y se extendió hasta pasadas las 23:00 con el objetivo de verificar documentación, antecedentes personales y rodados.

Como resultado, varias personas fueron demoradas para averiguación de antecedentes y trasladadas a la dependencia correspondiente, donde se realizaron las diligencias de rigor.

Este tipo de operativos forman parte de un esquema regular de controles preventivos implementados para fortalecer la seguridad en la capital correntina.