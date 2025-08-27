¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Noel Breard colectivos Karina Milei
Noel Breard colectivos Karina Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Operativo policial en Corrientes: controlaron vehículos e identificaron a varias personas

Por El Litoral

Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 11:22

En el marco de las acciones de Prevención y Seguridad Integral dispuestas por la Jefatura de Policía de Corrientes, se llevó a cabo este lunes un operativo de control vehicular e identificación de personas en diversos puntos de la ciudad capital.

El procedimiento comenzó alrededor de las 22:00 horas y se extendió hasta pasadas las 23:00 con el objetivo de verificar documentación, antecedentes personales y rodados.

Como resultado, varias personas fueron demoradas para averiguación de antecedentes y trasladadas a la dependencia correspondiente, donde se realizaron las diligencias de rigor.

Este tipo de operativos forman parte de un esquema regular de controles preventivos implementados para fortalecer la seguridad en la capital correntina.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD