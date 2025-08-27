Se realizó el lanzamiento del "Mes de Empedrado"

La localidad de Empedrado, conocida como la "perla del Paraná", se prepara para vivir un mes de septiembre cargado de actividades y festejos. El intendente José Cheme destacó que este año es especialmente significativo, ya que se cumplen 199 años de la fundación de la ciudad y 58 años de la Fiesta Provincial del Estudiante.

Se trata de uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Corrientes por su tradición, cultura e historia.

"Las actividades comienzan el 1 de septiembre con las festividades en Lomas de Empedrado en honor a Nuestra Señora de los Remedios. El 5 de septiembre, se inicia la novena en honor a Nuestro Señor Hallado, patrono de la ciudad, y se elegirá al embajador y embajadora de la Fiesta Provincial de los Estudiantes. El 6 de septiembre, se realizará una cena show en el Teatro Dora para festejar", destacó la directora de turismo Paola Medina.El Intendente Cheme señaló que "es el mes por excelencia de nuestra localidad", y remarcó que "septiembre tenemos varias actividades por el Mes de Empedrado. Este año es muy particular en vísperas por el bicentenario de la fundación".Detalló que los días 13 y 14 de septiembre serán clave en el calendario de festejos. "El 13, se vivirá la previa a la festividad de Nuestro Señor Hallado, con la llegada de imágenes de los casi 40 parajes que forman parte de Empedrado. Al día siguiente, se celebrará el doble aniversario por los 199 años de fundación y el día del Patrono con actos religiosos y cívicos, desfile, procesión, misa y festival", detalló el jefe Comunal.

Fiesta Provincial del EstudianteLa Fiesta Provincial del Estudiante, una de las más antiguas y tradicionales de la región, se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre. Cheme planteó que la esencia del estudiante es algo que se rescata en esta fiesta, y que los jóvenes han retomado con gran entusiasmo, con el aporte de sus padres y profesores.