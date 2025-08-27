Cecilia Osnaghi: "Los vecinos de Paso de la Patria no quieren volver al pasado"

La candidata a intendenta por el Frente Vamos Corrientes en Paso de la Patria, Cecilia Osnaghi, dialogó en Hoja de Ruta sobre su propuesta electoral, el crecimiento de la villa turística y los desafíos de la localidad.

Osnaghi destacó el recambio generacional que representa su candidatura: “Soy la más joven de los nueve candidatos y Paso de la Patria todavía no tuvo una intendenta mujer. Creo que la ciudad necesita esta renovación: los vecinos no quieren volver al pasado, a quienes ya tuvieron 40 años en política”.

Entre sus ejes de gestión mencionó la infraestructura pendiente, el orden administrativo logrado en la actual gestión como base para el crecimiento y la necesidad de posicionar turísticamente a Paso de la Patria. “Vivimos directa o indirectamente del turismo. Si lo potenciamos, se van a generar oportunidades e inclusión para que los vecinos puedan crecer”, aseguró.

La candidata remarcó además la importancia de acompañar a los prestadores de servicios para que Paso sea un destino activo durante todo el año y no solo en temporada alta. “Tenemos más de 60 mil camas disponibles de manera informal. El desafío es consolidar esa oferta y fortalecer la actividad en todos los meses”, explicó.

Sobre temas sensibles como la seguridad y los servicios básicos, señaló que hubo avances recientes: “Se sumaron destacamentos, móviles, efectivos y cámaras en espacios públicos. Hoy contamos con un centro de monitoreo y más presencia policial, lo que nos da mayor tranquilidad”.

Osnaghi cerró con un mensaje a los vecinos: “Tenemos un municipio ordenado, con recursos y sin deudas. Es el momento de dar el salto hacia el desarrollo y de trabajar por la ciudad que queremos ser”.

