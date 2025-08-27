Operativos en Corrientes: secuestraron una moto, bici y un calefón

La Policía de Corrientes informó que este martes se llevaron a cabo tres procedimientos en distintos sectores de la capital correntina, donde se demoró a dos personas con antecedentes policiales y se secuestraron objetos cuya procedencia no pudo ser acreditada.

El primer operativo ocurrió a las 21:00, en inmediaciones de avenida Sarmiento y calle Santa Fe, donde se identificó a un hombre de 45 años que observaba el interior de vehículos estacionados y tenía en su poder un calefón, del cual no pudo justificar su tenencia. Tras verificar sus datos, se confirmó que poseía antecedentes.

El segundo hecho tuvo lugar en la madrugada de este miércoles cerca de la 01:40, por calles Gobernador Velazco y La Pampa. Allí, un hombre de 35 años, que circulaba en bicicleta, fue visto merodeando viviendas de la zona. Al ser identificado, tampoco pudo acreditar la propiedad del rodado y, según fuentes policiales, también contaría con antecedentes.

Finalmente, alrededor de las 05:00, en Callao y Quijano, los efectivos localizaron una motocicleta marca Appia Brezza Sport 150cc abandonada en la vía pública, por lo que se procedió a su secuestro preventivo conforme a lo establecido por protocolo.

Los dos demorados y los elementos secuestrados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se continúan con los trámites de rigor para esclarecer cada situación.