Santo Tomé: Gustavo Valdés apuesta al desarrollo de su parque industrial y la educación

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este miércoles el acto en conmemoración al 162° aniversario de la refundación de Santo Tomé.

Tras entonar el himno nacional, ejecutado por la banda de la Infantería de Monte 30, el obispo de la Diócesis de Santo Tomé, Monseñor Gustavo Montini, brindó palabras alusivas y dio la bendición a los presentes.

El mandatario provincial tomó la palabra y dijo que “hemos querido acompañar el desarrollo de esta ciudad para que tenga un futuro venturoso”, y destacó que “no existió nunca un gobierno que haya hecho tanta obra pública conjugada entre Nación y la municipalidad”.

Industrialización de Santo Tomé

Valdés destacó las obras realizadas hasta el momento, pero enfatizo que “tenemos que seguir industrializando la ciudad”. “Si no tenemos la visión de generar parques industriales, nosotros no vamos a tener un destino venturoso”.

Además, enfatizó en el rol de las empresas como generadores de empleo en el parque industrial y apuntó a que “es el Estado el único responsable para que esas condiciones puedan llegar lo más pronto posible”.

Apuntar a ser el polo universitario de la costa del río Uruguay

Por otro lado, destacó la importancia de la educación pública para impulsar el desarrollo, lo que implica buenas gestiones en todos los niveles “para que nuestros jóvenes lleguen con las mejores capacidades a la Universidad Pública”.

En su discurso, el gobernador proyectó y dijo que “tenemos que lograr que muchos correntinos y personas vengan a buscar conocimiento a Santo Tomé”, y agregó que “este tiene que ser el polo universitario de la costa del río Uruguay y símbolo para la provincia de Corrientes”. De esta manera ratificó el compromiso entre la localidad y la provincia de impulsar la educación superior.

Trabajo mancomunado entre localidad y provincia

El intendente local, Augusto Suaid, destacó el trabajo en conjunto al gobierno provincial: “cuando provincia y municipio tiran para el mismo lado, Santo Tomé progresa”. “No fue magia, fue planificación, gestión y decisión política”, dijo el funcionario.

“Con el gobierno provincial estamos apostando al desarrollo de nuestro parque industrial”, dijo Suaid y agregó que “el Estado allana en camino y las empresas generan trabajo y oportunidades para nuestra gente”.