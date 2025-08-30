San Lorenzo no aprovechó el jugador de más y empató con Huracán

San Lorenzo igualó 0-0 ante Huracán en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El partido se caracterizó por la disputa y la rispidez. Tal es así que a los 26 minutos del primer tiempo, el Globo se quedó con diez por la expulsión de Luciano Giménez, quien le pegó un fuerte codazo en la cara a Ignacio Perruzzi. Sin embargo, la inferioridad numérica no pesó lo suficiente, ya que los dirigidos por Frank Darío Kudelka tuvieron la victoria en los pies de Matías Tissera, quien falló un mano a mano en el segundo tiempo.

El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, analizó el empate del “Ciclón” en el clásico ante Huracán, donde el equipo no mostró su mejor versión y, pese a la superioridad numérica tras la expulsión de Luciano Giménez a los 26 minutos del primer tiempo, no logró capitalizarla.

“Nos faltó mover más rápido la pelota, ritmo para mover al rival de lado a lado y entrar con mayor facilidad. Cuando echan a uno de ellos nos achican mucho más. Sabemos que nos cuesta construir, cuando se fue su jugador pusieron dos líneas de cuatro cerradas y nos dieron terreno”, empezó declarando Ayude.

Partidos de sábado

La jornada sabatina comenzó en Santiago del Estero donde Central Córdoba venció a Estudiantes de La Plata 2 a 0 con los goles de Fernando Muslera, en contra de su valla, y Matías Perelló.

Además, Independiente Rivadavia de Mendoza se hizo fuerte como local y le ganó a Argentinos Juniors 2 a 1. Los goles para los mendocinos fueron marcados por Fabrizio Sartori y Matías Fernández. Para el equipo de La Paternal lo hizo Hernán López Muñoz.

En tanto que el cotejo entre Sarmiento de Junín y Rosario Central fue suspendido por la fuerte tormenta que dijo presente en Junín.

El encuentro estaba igualado sin goles en el entretiempo, cuando el árbitro, Andrés Merlos, decidió suspenderlo por las condiciones climáticas adversas y las malas condiciones en las que estaba el campo de juego.