Boca Unidos ganó, se aseguró la permanencia y está en los playoffs

En la séptima fecha, cuando todavía quedan dos por disputarse, Boca Unidos cumplió los dos objetivos trazados en la Reválida del torneo Federal A de fútbol: se aseguró la permanencia y clasificó para los playoffs en la lucha por el segundo ascenso de la temporada.

Con goles de Maximiliano Osurak y Edgar Villán, Boca Unidos venció este sábado como local a Mitre de Posadas 2 a 0 para afirmarse como puntero de la zona B y alejarse definitivamente de los últimas dos ubicaciones en los promedios.

Boca Unidos tuvo una mala campaña en la primera etapa del torneo (logró 12 puntos de 48 que estuvieron en juego). El panorama era desalentador, sin embargo cambió el chip y en la Reválida sumó su sexta victoria en siete presentaciones.

Además, los conducidos por Rolando Ricardone y Cristian Núñez ganaron en contundencia y se hicieron fuerte defensivamente. En siete partidos, marcaron 15 goles y solamente le marcaron dos.

El encuentro entre Boca Unidos y Mitre tuvo un inicio entretenido, con dos equipos que mostraron intenciones de buscar el arco de enfrente.

El equipo correntino mostró dos caras. Fue peligroso a la hora de atacar, pero tuvo algunos desajustes para cubrir los espacios en el retroceso.

El sector derecho, por donde se juntaron Pablo Cuevas, Santiago Moracci e Ignacio Colombini, fue por donde el equipo correntino tuvo las mejores aproximaciones sobre el área misionera en el primer tiempo.

Un remate de larga distancia de Leandro Gómez, la figura de la cancha, después de dejar en el camino a tres rivales, y otro de Osurak, que rebotó en su propio compañero Colombini, fueron las primeras situaciones claras que tuvo el aurirrojo para abrir el marcador.

Sin embargo, la primera situación clara de gol la tuvo Mitre cuando, a los 26 minutos, Emanuel Mercado recibió un centro, paró la pelota, se acomodó y su remate dio en el palo izquierdo de un vencido David Acuña.

El local respondió con un gran pase Ángel Piz que dejó soló a Colombini y que provocó una gran respuesta de Guillermo Bachke, el arquero de Mitre.

El primer gol de la tarde llegó a los 39 minutos. Gómez mostró su habilidad, eludió un par de rivales, llegó cerca del área chico y su remate fue desviado por Bahcke. El rebote le quedó a Colombini, abierto por la derecha, que mandó la pelota al centro del arco para que Osurak la empuje al gol.

En el cierre del período, los dos equipos tuvieron oportunidades para marcar. El arquero visitante tapó un derechazo de Osurak y Acuña tapó una media vuelta de Ignacio Valsangiácomo.

En el complemento, creció la figura de Gómez en el ataque correntino. Cada vez que encaró, desequilibró y generó las principales oportunidades que tuvo Boca Unidos para aumentar el marcador.

El segundo gol se concretó a los 16 minutos y los protagonistas fueron dos jugadores que llegaron desde el banco de relevos.

José Vivanco puso un pase en profundidad, entre los dos centrales visitantes, apenas pasado la mita de la cancha. Edgar Villán quedó solo, encaró hacia el arco y con un potente zurdazo venció la resistencia del 1 de Mitre.

El travesaño, después de un remate de Gonzalo Melgarejo, evitó el descuento de Mitre que siguió atacando frente a un rival que se hizo fuerte defensivamente.

En la próxima fecha, Boca Unidos visitará a Sol de América de Formosa y cerrará la Reválida en Corrientes frente a Sportivo Las Parejas. Ahora el objetivo pasa por cerrar lo más arriba posible, está puntero en su grupo, para tener un mejor cruce en el inicio de los playoffs.