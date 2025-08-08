Sábado con doble jornada en cancha de San Patricio

La décimo primera fecha del torneo Regional NEA de rugby se jugará en forma completa este sábado, con la particularidad que en la cancha de San Patricio habrá doble programación y Aranduroga será local en un cotejo clave.

El partido que sostendrán Taraguy y Aguará se jugará desde las 14 en cancha de San Patricio con el arbitraje de Alejandro Gaviraghi.

El Cuervo tiene suspendida su cancha, por una sanción disciplinaria, y acordó jugar esta fecha en las instalaciones del Rojinegro.

Taraguy se mantiene como puntero en la zona B pero viene de ceder su invicto durante su visita a San José de Paraguay en un duro partido.

En tanto que desde las 16, San Patricio recibirá a Curda en un duelo clave mirando la clasificación a los cuartos de final.

Para el encuentro en cancha del santo, fue designado como árbitro Federico Solari.

San Patricio viene de conseguir una buena victoria en su visita a Aguará y se prendió en la lucha por estar en los cuartos de final. Quedó a dos puntos del conjunto paraguayo que está segundo en la zona B.

Por su parte, luego de la abultada caída frente a Curne, Aranduroga volverá a presentarse como local y recibirá a Regatas Resistencia, en otro enfrentamiento directo por la segunda ubicación, en este caso en la zona A.

Los otros cotejos del sábado, serán protagonizados por Curne - San José (Juan Zubieta) y Capri - Sixty (Rodrigo Sauco).

Cumplidas 10 fechas, las posiciones en el Regional NEA de primera división están así:

Zona A: Curne 45 puntos, Aranduroga 24, Regatas 19, Sixty 15 y Capri 5.

Zona B: Taraguy 25, Curda 24, San José 22, San Patricio 21 y Aguará 8.

Regional de Intermedia

La fecha 11 del Regional NEA, en la categoría intermedia, también se jugará en forma completa este sábado.

En cancha de San Patricio, a las 12.30, Taraguy recibirá a Aguará (José Favretto). En tanto que a partir de las 14, Curne será local de San Patricio (Javier Phillipon), Aranduroga recibirá a Regatas (Joaquín Romero) y Capri a Sixty (Braian Gómez).

En esta división, las ubicaciones están de esta forma: Curne 43 puntos, Taraguy 33, Aranduroga 27, Regatas 23, Sixty 18, San Patricio 14, Aguará 5 y Capri 0.