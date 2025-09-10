Correntinas lograron bronce en remo en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

La dupla correntina integrada por Irina Zibelman y Celia Rodríguez consiguió este miércoles por la mañana la medalla de bronce en la prueba de doble par senior femenino de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se desarrollan en la provincia de Santa Fe.

La competencia tuvo lugar en la Laguna Setúbal, donde remeros de distintas provincias ajustaron sus botes en busca del podio. Con un tiempo de 3 minutos 46 segundos, las correntinas alcanzaron el tercer puesto, logrando así las primeras preseas para la provincia.

El primer lugar quedó en manos de la dupla bonaerense conformada por Carmela Molina y Catalina Deandrea (Buenos Aires Rowing Club de Tigre), que finalizaron con 3 minutos 9 segundos. El segundo puesto fue para Úrsula Albert y Florencia Duarte (Tigre Boat Club), con un tiempo de 3 minutos 21 segundos.

La delegación correntina participa en los Juegos bajo la coordinación técnica de la Secretaría de Deportes de la Provincia, acompañando a los atletas en esta primera edición del certamen.

Los JADAR 2025 se realizan del 9 al 14 de septiembre y son considerados el máximo evento multideportivo de la Argentina, con 58 disciplinas (41 olímpicas y 11 paralímpicas) y más de 3.000 atletas en competencia. El certamen constituye el primer escalón hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras pasar por los Sudamericanos y los Panamericanos de Lima 2027.