CORRIENTES

Lanzan el concurso gastronómico “Diabet Chef” para promover la alimentación saludable

El certamen gastronómico se realizará el 14 de noviembre en Corrientes y busca adaptar recetas típicas correntinas a las necesidades nutricionales de personas con diabetes.

Por El Litoral

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 16:53

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Instituto de Cardiología de Corrientes, junto a la Fundación Cardiológica Correntina, presentó la primera edición de “Diabet Chef”, un concurso innovador que combina gastronomía y salud con el fin de promover hábitos alimenticios saludables.

El certamen se llevará a cabo el 14 de noviembre en el hall central del Instituto, con entrada libre y gratuita. La propuesta convoca a cocineros y emprendedores de la región a elaborar platos típicos correntinos adaptados a personas con diabetes, destacando el valor cultural y nutricional de la cocina local.

La competencia contará con un jurado integrado por médicos, nutricionistas, referentes gastronómicos y representantes de la comunidad, quienes evaluarán sabor, presentación, valor nutricional y originalidad de cada receta.

Además, durante la jornada se ofrecerán controles gratuitos de glucemia y presión arterial, stands informativos sobre prevención y cuidado, charlas educativas sobre alimentación saludable y diabetes, así como entrega de material de concientización.

Desde la organización destacaron que el objetivo es concientizar sobre la importancia de la alimentación saludable en la prevención y tratamiento de la Diabetes Mellitus, revalorizando al mismo tiempo la cocina correntina desde una mirada inclusiva.

Al finalizar, se entregarán premios a los participantes, entre ellos el reconocimiento “Corazón Saludable”, junto con productos de empresas locales para todos los finalistas.

