Corrientes se adelantó en la final regional de la Copa País

Con tres goles de Guillermo Barreto, la selección de la Liga Correntina de Fútbol venció a su par de Eldorado, Misiones, por 3 a 1 en el partido de ida de la final de la región Litoral Norte de la Copa País.

El primer encuentro final se disputó en cancha de Boca Unidos y la selección capitalina sacó una buena ventaja de cara a lo que será la revancha del próximo miércoles en Eldorado. El encuentro dará inicio a las 20 y contará con el arbitraje de Leandro Aragno.

La selección que se imponga en la definición regional avanzará a la final nacional del certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

La primera final comenzó bien para el elenco de la liga capitalina que a los 7 minutos se adelantó en el marcador con gol de Barreto, jugador de Mandiyú.

La visita se adelantó en el campo de juego y aprovechó algunas imprecisiones correntinas para llevar peligro hacia el arco defendido por Nahuel Vallejos.

En los últimos diez minutos del primer tiempo llegaron más emociones. A los 35, después de un remate de Brahian Ferreira que se desvió en Elías González llegó la igualdad para el elenco misionero.

Dos minutos más tarde, nuevamente Barreto se hizo presente en el marcador al aprovechar un centro de Gonzalo González que no pudo despejar la defensa misionera.

En tanto que a los 41, Eldorado se quedó con un jugador menos por expulsión de Walter Ortíz por aplicar un golpe a Ignacio Méndez.

Durante el segundo tiempo, Corrientes tuvo varias opciones para llegar al gol pero falló en la definición.

El tercer tanto correntino recién llegó a los 43 minutos del complemento cuando Barreto aprovechó un rebote de Matías Torales frente a un remate de Germán Strillevsky.