Tránsito restringido Franco Colapinto servicio de colectivos
Fórmula 1

Alpine les pidió a los fanáticos de Colapinto y Gasly no insultar ni hacer comentarios ofensivos en las redes

La escudería francesa de F1 compartió una serie de recomendaciones en las que instó a que todas las interacciones se hagan sin ofender a los pilotos y otros miembros del equipo.

Por El Litoral

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 18:25

El equipo Alpine compartió una serie de mensajes en los que destacó la importancia de que sus seguidores mantengan el respeto en las redes sociales. Enfatizó que todos los comentarios y publicaciones deben realizarse con dignidad, evitando lenguaje ofensivo, discriminatorio o acosador hacia Franco Colapinto, Pierre Gasly y miembros del equipo.

Además, la escudería francesa instó a los fans a proteger la privacidad propia y la de otros, y a no compartir información personal.

El equipo también alienta a reportar cualquier contenido inapropiado y a no interactuar con quienes violen estas pautas, buscando crear una comunidad segura, positiva y acogedora para todos los seguidores de la escudería.

El comunicado completo de Alpine

RESPETA A LOS DEMÁS

Sé respetuoso con tus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás personas. Trata a todos con dignidad y respeto.

CUIDA TU LENGUAJE

No utilices un lenguaje ni participes en comportamientos que sean discriminatorios, despectivos, ofensivos o acosadores hacia otros. Esto incluye el uso de palabras malsonantes.

INTERACTÚA CON NOSOTROS

Queremos conocer tus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos ver a nuestra audiencia publicando spam, anuncios o contenido no relacionado.

PROTEGE TU PRIVACIDAD Y LA DE LOS DEMÁS

No compartas información personal ni datos de contacto tuyos o de otras personas. Respeta la privacidad de todos.

INFORMAR SOBRE CONTENIDO

Si ves algo que infrinja estas pautas o sea inapropiado, por favor repórtalo. También aconsejamos no interactuar con personas que violen estas pautas.

SIGUIENDO NUESTRO CÓDIGO, TODOS PODEMOS CONTRIBUIR A UNA COMUNIDAD POSITIVA Y ACOGEDORA PARA LOS FANS DEL EQUIPO BWT ALPINE DE FÓRMULA 1. TRABAJEMOS JUNTOS PARA HACER DE NUESTRA COMUNIDAD UN LUGAR DIVERTIDO Y AGRADABLE PARA TODOS.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

La máxima categoría del automovilismo mudará su competencia a Italia. La carrera será el domingo 7 de septiembre, aunque la actividad comenzará el viernes 5 con las primeras prácticas libres.

El Autódromo Nacional de Monza es el circuito en el que Colapinto hizo su debut en la Fórmula 1 en 2024 con la escudería Williams. Esta vez volverá con Alpine, en busca de sumar sus primeros puntos del año.

TN

