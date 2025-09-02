Alpine les pidió a los fanáticos de Colapinto y Gasly no insultar ni hacer comentarios ofensivos en las redes

El equipo Alpine compartió una serie de mensajes en los que destacó la importancia de que sus seguidores mantengan el respeto en las redes sociales. Enfatizó que todos los comentarios y publicaciones deben realizarse con dignidad, evitando lenguaje ofensivo, discriminatorio o acosador hacia Franco Colapinto, Pierre Gasly y miembros del equipo.

Además, la escudería francesa instó a los fans a proteger la privacidad propia y la de otros, y a no compartir información personal.

El equipo también alienta a reportar cualquier contenido inapropiado y a no interactuar con quienes violen estas pautas, buscando crear una comunidad segura, positiva y acogedora para todos los seguidores de la escudería.

El comunicado completo de Alpine

RESPETA A LOS DEMÁS

Sé respetuoso con tus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás personas. Trata a todos con dignidad y respeto.

CUIDA TU LENGUAJE

No utilices un lenguaje ni participes en comportamientos que sean discriminatorios, despectivos, ofensivos o acosadores hacia otros. Esto incluye el uso de palabras malsonantes.

INTERACTÚA CON NOSOTROS

Queremos conocer tus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos ver a nuestra audiencia publicando spam, anuncios o contenido no relacionado.

PROTEGE TU PRIVACIDAD Y LA DE LOS DEMÁS

No compartas información personal ni datos de contacto tuyos o de otras personas. Respeta la privacidad de todos.

INFORMAR SOBRE CONTENIDO

Si ves algo que infrinja estas pautas o sea inapropiado, por favor repórtalo. También aconsejamos no interactuar con personas que violen estas pautas.

SIGUIENDO NUESTRO CÓDIGO, TODOS PODEMOS CONTRIBUIR A UNA COMUNIDAD POSITIVA Y ACOGEDORA PARA LOS FANS DEL EQUIPO BWT ALPINE DE FÓRMULA 1. TRABAJEMOS JUNTOS PARA HACER DE NUESTRA COMUNIDAD UN LUGAR DIVERTIDO Y AGRADABLE PARA TODOS.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

La máxima categoría del automovilismo mudará su competencia a Italia. La carrera será el domingo 7 de septiembre, aunque la actividad comenzará el viernes 5 con las primeras prácticas libres.

El Autódromo Nacional de Monza es el circuito en el que Colapinto hizo su debut en la Fórmula 1 en 2024 con la escudería Williams. Esta vez volverá con Alpine, en busca de sumar sus primeros puntos del año.

TN