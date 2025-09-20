Atlético Tucumán aprovechó las ventajas que le dio River

River presentó un equipo alternativo y perdió 2-0 con Atlético Tucumán, en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

En el partido disputado en el estadio 15 de abril, el defensor paraguayo Clever Ferreira marcó el primer gol del encuentro a los 12 minutos de la parte inicial y el delantero Leandro Díaz aumentó la ventaja con su tanto a los 23 minutos de tiro penal.

Con este resultado, River no pudo superar en la tabla a Deportivo Riestra y se mantiene como escolta con 18 unidades. Justamente, en la próxima fecha, su rival será el conjunto del barrio porteño del Bajo Flores al cual recibirá desde las 18 del domingo en el estadio Monumental.

Para jugar en Tucumán, el DT Marcelo Gallardo utilizó una formación titular sin sus principales figuras.

En el segundo tiempo ingresó el correntino Juan Cruz Meza.

Pero en lo pronto, River deberá viajar a la ciudad brasileña de San Pablo para enfrentar a Palmeiras el miércoles a las 21.30 en el Allianz Parque en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Por su parte, los de Lucas Pusineri escalaron a la quinta posición con 12 puntos y en la siguiente jornada visitará a Vélez Sarsfield el próximo lunes desde las 20 horas en el estadio José Amalfitani.

Otros resultados

La jornada sabatina también contempló el triunfo como visitante 1 a 0 de Sarmiento frente a Barracas Central y el empate en 2 tantos entre Unión e Independiente Rivadavia de Mendoza.

El encuentro que ganaba Tigre 2 a 0 sobre Aldosivi fue suspendido a los 28 minutos del complemento por un fuerte temporal que dejó en malas condiciones el campo de juego en Victoria.