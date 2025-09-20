Monzón y Zárate juegan la clasificación del Challenger de Buenos Aires

Los tenistas correntinos Ignacio Monzón (foto) y Carlos María Zárate disputarán la clasificación para el Challenger de Buenos Aires, mientras que Lautaro Midón ingresó de manera directa al cuadro principal.

El Challenger de Buenos Aires se disputará en el Racket Club desde este domingo hasta al 28 de septiembre sobre superficie de polvo de ladrillo.

La jornada de este domingo estará reservada para la primera ronda de la clasificación con la participación de dos correntinos: Ignacio Monzón y Carlos María Zárate.

Monzón (756 en el ránking de la ATP) tendrá como rival al peruano Juan Pablo Varillas (324). Será el segundo duelo entre los sudamericanos en el circuito internacional. El único antecedente se remonta al 2016 cuando Varillas (29 años) se impuso en un Future en Ecuador.

Por su parte, Zárate (966) recibió una invitación para disputar la clasificación. El sorteo determinó que en la primera ronda se enfrentará con el brasileño Pedro Boscardín Dias (342).

Monzón (27 años) y Zárate (20) vienen de disputar el Challenger de Villa María, Córdoba.

Zárate le ganó a Monzón en la segunda ronda de la clasificación y en su debut en un cuadro principal cayó frente al chileno Matías Soto (287).

Mientras que en el cuadro principal del challenger porteño, que dará inicio el lunes, espera el correntino Lautaro Midón (262) donde tendrá como rival al boliviano Juan Carlos Prado Angelo (273).

Durante el presente año, en Porto Alegre, Midón derrotó a Prado Angelo por 3-6, 6-4 y 6-1 en el único antecedente que registran en el circuito profesional.

Midón viene de disputar el Challenger de Villa María, Córdoba, donde avanzó hasta los octavos de final. En esta instancia, el correntino cayó frente a Mariano Kestelboin (436) por 2-6, 6-3 y 6-3.

Previamente, había vencido al boliviano Hugo Delien (124) por 6-0, 2-6 y 6-3.

El vencedor del duelo entre Midón y Prado Angelo enfrentará en en segundo ronda la ganador del partido que sostendrán el libanes Hady Habib (172) y el ecuatoriano Alvaro Guillem Meza (237).

El primer preclasificado para el Challenger de Buenos Aires es el argentino Thiago tirante (94) y como segundo favorito aparece el estadounidense Emilio Nava (100).