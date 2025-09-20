La primavera llega con doble alerta meteorológica en Corrientes

La llegada de la primavera es tan esperada por muchos, este año cae domingo y es plan perfecto para hacer planes al aire libre y disfrutar de la costanera correntina. Pero esta vez, el pronóstico marca doble alerta meteorológica por tormentas fuertes en Corrientes. En el extremo norte se rige alerta amarilla y en el resto de la provincia se aplica la advertencia naranja que prevé abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Tras una jornada calurosa que alcanzó los 35°C en Corrientes. Los pronósticos indican que para este domingo se mantendrá entre los 27°C y los 20°C, pero se prevé que se desarrollen vientos por el sur. Para el inicio de semana la temperatura oscilará entre los 14°C y 21°, con la persistencia de tormentas aisladas.

Doble alerta por tormentas fuertes para este domingo.

Alerta naranja en gran parte de la provincia

La alerta naranja rige en Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé. Se prevé que “el área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

“Podrían llegar a valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, agregó el SMN.

Alerta amarilla para el extremo norte de Corrientes

La advertencia amarilla se mantiene en Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

El organismo nacional señala que el “área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.