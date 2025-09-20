Gastón Sardelli cruzó el río en lancha para cumplir con el show de Airbag en Corrientes

Gastón Sardelli, bajista de Airbag, cruzó el río en lancha tras el accidente ocurrido en el puente interprovincial Chaco-Corrientes, que generó demoras, heridos y un corte total en el tránsito durante la tarde del viernes.

La situación puso en duda la realización del recital que la banda tenía previsto en Concepto Yapiré para las 21:30, ya que muchos fanáticos no sabían si el grupo lograría llegar a tiempo.

Lejos de cancelar la presentación, Sardelli compartió en su cuenta de X el momento en que decidió embarcarse para superar el corte en el puente y garantizar su presencia en el escenario.

El gesto se volvió viral y fue celebrado por los seguidores del grupo, que aguardaban con expectativa la confirmación del show.

Finalmente, Airbag se presentó tal como estaba anunciado, y brindó su recital en Corrientes despejando las dudas que habían surgido tras el siniestro vial.