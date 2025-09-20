¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gastón Sardelli cruzó el río en lancha para cumplir con el show de Airbag en Corrientes

Tras el accidente en el puente Chaco-Corrientes que dejó heridos y un corte total en el tránsito, Gastón Sardelli sorprendió a sus seguidores al cruzar el río en lancha para cumplir con el recital de la banda en Concepto Yapiré.

Por El Litoral

Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 08:29

Gastón Sardelli, bajista de Airbag, cruzó el río en lancha tras el accidente ocurrido en el puente interprovincial Chaco-Corrientes, que generó demoras, heridos y un corte total en el tránsito durante la tarde del viernes.

La situación puso en duda la realización del recital que la banda tenía previsto en Concepto Yapiré para las 21:30, ya que muchos fanáticos no sabían si el grupo lograría llegar a tiempo.

Lejos de cancelar la presentación, Sardelli compartió en su cuenta de X el momento en que decidió embarcarse para superar el corte en el puente y garantizar su presencia en el escenario.

El gesto se volvió viral y fue celebrado por los seguidores del grupo, que aguardaban con expectativa la confirmación del show.

Finalmente, Airbag se presentó tal como estaba anunciado, y brindó su recital en Corrientes despejando las dudas que habían surgido tras el siniestro vial.

