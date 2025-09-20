Se esperan 70 mil personas en el Encuentro Plurinacional de Mujeres

La Comisión del Encuentro Plurinacional de Mujeres dio a conocer que se esperan alrededor de 70.000 personas para la reunión que tendrá a Corrientes como sede. Según dieron a conocer, los detalles de la organización fueron ajustados recientemente en el marco de una reunión con el gobernador, Gustavo Valdés.

En la reunión con el mandatario se confirmó el anfiteatro Cocomarola para el acto de apertura del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que se realizará en Corrientes entre el 22 y el 24 de noviembre.

En la reunión con el jefe del Ejecutivo se logró “coordinar acciones sobre el evento que reunirá a más de 70 mil personas”, explicaron desde la organización.

Durante la audiencia, el mandatario “asumió el compromiso de apoyar y acompañar en todo lo que sea necesario articular”, expresaron y explicaron que “en esta oportunidad se presentó el detalle de las actividades, destacando el gran caudal de asistentes que se espera, además de las más de 150 propuestas culturales ya registradas, entre obras de teatro, presentaciones de libros, música en vivo y exhibiciones”.

A su vez, indicaron que “el gobernador destacó el impacto económico que generará el evento a través del impulso al comercio local, al turismo, además de la participación de emprendedores y la habilitación de diversos puntos feriales”.

Para los próximos días se espera una reunión de gabinete con funcionarios de distintas áreas provinciales para avanzar con la coordinación de lo necesario para la concreción del encuentro, informaron.

Por otra parte, la comisión organizadora dio a conocer el mecanismo de alojamiento en piso abierto que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

“Quienes deseen participar del Encuentro y necesiten hospedaje aún pueden inscribirse mediante el formulario de alojamiento en piso, que estará disponible hasta el 30 de septiembre y el acceso se encuentra en las redes oficiales”, precisaron, al mismo tiempo que especificaron:

Instagram: @38encuentro.pluri

Facebook: Encuentro Plurinacional MLTTBINB

El formulario de "inscripción en piso" está dirigido a quienes solicitan hospedaje en escuelas, clubes y espacios comunitarios, forma tradicional de alojamiento colectivo, “que caracteriza a estos encuentros por su espíritu solidario y autogestivo”, dijeron en el comunicado.

Asimismo, se creó un grupo de Facebook "Alojamiento Amigable", donde vecinas y vecinos pueden ofrecer espacios en sus hogares, alquileres temporarios, quintas u otras opciones solidarias para recibir a quienes lleguen desde otras localidades del país.

Última reunión plenaria

En paralelo a las gestiones logísticas, la Comisión Organizadora realizó su 13° reunión plenaria el sábado 13 de septiembre a las 15, en la Asociación de Periodistas de Corrientes, donde participaron mujeres y diversidades que se sumaron al trabajo colectivo de cara al encuentro.

“Además se realizó una reunión plenaria de la subcomisión de interior en la ciudad de Goya, como ya sucedió en julio en Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá”, indicaron al mismo tiempo que explicaron que “se concretó en FM La Chicarra a las 17 el sábado 13 de septiembre, al tiempo que se espera la apertura e invitación de más localidades para que la participación de nuestra provincia sea amplia en este gran evento”.