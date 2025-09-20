¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

FÚTBOL CAPITALINO

La Copa de la Liga 2025 contará con 22 participantes

El certamen dará inicio el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. En la primera etapa habrá clásico entre Mandiyú y Boca Unidos.

Por El Litoral

Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 20:20
GENTILEZA LIGA CORRENTNA

La Copa de la Liga 2025 contará con la participación de 22 clubes de los 29 que formaron parte del Oficial de Primera A y B en la ciudad de Corrientes.
El certamen comenzará el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, tendrá una primera fase de grupo y después llegaran los cruces eliminatorios de octavos, cuartos, semifinal y final.
El campeón de la Copa de la Liga logrará la clasificación al próximo Torneo Provincial 2026, organizado por la Federación Correntina de Fútbol (Fecof).
En la primera fase, se producirá el clásico entre Mandiyú y Boca Unidos que comparten el grupo A y el duelo está programado para la quinta fecha.
De los 16 equipos que fueron parte del Oficial de Primera A en el 2025 no se anotaron para la Copa los dos descendidos: Soberanía e Invico.
Mientras que de la Primera B no serán parte del último certamen del año San Marcos, Alvear, Juventud Naciente, Robinson y Alumni.
Los grupos, donde jugarán todos contra todos a una rueda, quedaron conformados de la siguiente manera:
Grupo A: Mandiyú, Yaguareté, Boca Unidos, Talleres, Empedrado, Huracán, Villa Raquel y Quilmes.
Grupo B: Curupay, Rivadavia, Independiente, Libertad, Sacachispas, Mburucuyá y Peñarol.
Grupo C: Cambá Cuá, San Jorge, Sportivo, Doctor Montaña, Lipton, Ferroviario y Barrio Quilmes.

Fecha de apertura
La primera fecha de la Copa de la Liga contempla estos partidos:
Mandiyú vs. Yaguareté
Boca Unidos vs. Talleres 
Empedrado vs. Huracán
Villa Raquel vs. Quilmes
Curupay vs. Rivadavia
Independiente vs. Libertad
Sacachispas vs. Mburucuyá
Cambá Cuá vs. San Jorge
Sportivo vs. Dr. Montaña
Lipton vs. Ferroviario

