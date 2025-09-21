La selección argentina de vóley fue eliminada por Italia en octavos de final

Argentina se va de Filipinas con la cabeza en alto. Después de ganar sus tres partidos de la fase inicial, le tocó la mala suerte de tener que cruzarse en octavos, contra Italia, el defensor del título, finalista de la VNL, y perdió por 3-0 (25-23, 23-20 y 25-22) para despedirse del Mundial en Filipinas.

La Selección se plantó desde el saque al comienzo con un 3-0 solo interrumpido por un yerro de Loser. El equipo trabajaba bien en bloqueo y defensa mientras los tanos tardaban en aceitar la máquina. Hasta que apareció el opuesto Michieletto, de 2,11, y tanto en bloqueo como en ataque impuso condiciones para sumar 8 tantos. Del otro lado, el que bancaba la parada era Vicentín, también con 8. Faltaba la presencia de Kukartsev (2) y Loser (0) para sumar.

Gracias a un ataque del opuesto y un bloqueo de Gianelli, Italia se adelantó 20-19. El propio armador, de segunda, atacó por sorpresa y consiguió la diferencia mínima para llevarse el primer set, equilibrando los errores (2-7), sobre todo de saque, con ataques (19-14).

En el segundo, Italia comenzó imprecisa de nuevo, sobre todo con el servicio, entregando tres puntos para el 6-6. Argentina las tocaba en defensa, como una salvada casi en el piso de Kukartsev, y Palonsky sumaba de contra para el 9-7. Todavía no aparecía Michieletto.

No fue necesario, porque apareció la defensa, como una de Bottolo en un manotazo salvador, para que luego pasara la pelota y Vicentín la mandara afuera. Eso, más un error, una contra y su primer ace (Romanó) dejó 15-11 en el mando a Italia (de 10-11), una brecha clave difícil de superar. Méndez mandó el doble cambio: Gómez y Sánchez por Kukartsev y De Cecco.

Mejor desde el saque, con menos errores que en el primer set (al contrario que la Selección) y más protagonistas en ataque (Bottolo y Romanó sumaban 8 cada uno), los tanos se llevaron el segundo por 25-20. Aquella racha de 5-0 fue clave para bancar la levantada argentina, con ace de Vicentín (13 tantos, goleador del partido en ese momento), incluido.

En el tercero, al revés del anterior, la Selección le dio 3 puntos por su saque a Italia, pero la buena noticia eran los dos puntos de Loser y los mismos de Kukartsev: 6-6. Pero un ace, un bloqueo de Michieletto a Kukartsev y un error del opuesto argentino le dio una racha prematura a Italia, que se adelantó 9-6. Méndez sacó a Kuka y metió a Gómez.

La entrada del correntino, con un punto y presión desde el saque, el bloqueo de Loser, Palonsky que apareció en ataque y hasta un ace de Gallego generaron lo que parecía difícil, dar vuelta el set: 17-16.

Sin embargo, Italia sacó a relucir su calidad y experiencia en el broche: tres aces de Romanó dejaron el match point 24-20. Finalmente, un manos y afuera de Bottolo cerró el juego: 25-22.

La formación de Argentina

De Cecco (0), Kukartsev (6), Loser (8), Gallego (9), Palonsky (8), Vicentín (15), Danani (L). Entraron: Gómez (2), Giraudo (0), Sánchez (0) y Armoa (0). DT: Marcelo Méndez.

Olé