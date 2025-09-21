¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gobernador Virasoro

Contrabando en Corrientes: se secuestró un camión con un cargamento de cigarrillos

Ocurrió durante un control vehícular sobre RN 14, donde el conductor del camión esquivo a las autoridades para luego abandonar la unidad con la carga.

Por El Litoral

Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 09:30

La Policía de Corrientes informó que el viernes 18 secuestró un cargamento de cigarrillos de contrabando en la localidad de Gobernador Virasoro.

El hecho ocurrió durante un control vehicular ubicado sobre Ruta Nacional N° 14, a unos 10 kilómetros del acceso a la localidad mencionada.

En el punto de control se intentó detener la marcha de un camión, el cual realizó una maniobra evasiva, tras lo cual el chofer del vehículo abandonó el mismo para darse a la fuga.

Posteriormente, con autorización de la autoridad judicial en turno, se procedió al registro del rodado. En la caja del camión se hallaron varias cajas de cigarrillos, siendo un total de 134 cajas, conteniendo 500 paquetes por caja, los cuales fueron secuestrados junto al rodado.

Tanto el vehículo como la carga fueron secuestrados y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuó con los trámites del caso.


 

