Quién era el motociclista que murió en el accidente del puente Chaco-Corrientes

Un choque en cadena que involucró a más de una decena de vehículos en el puente que conecta las provincias de Chaco y Corrientes terminó con un saldo trágico: un hombre murió tras ser embestido mientras se desplazaba en moto rumbo a su trabajo en la ciudad de Resistencia.

Con el paso de las horas, fuentes oficiales confirmaron la identidad del fallecido. Se trata de Juan Carlos Pérez, alias “Pirulo”. Tenía 56 años y era vecino del barrio Río Paraná, en el sur de la ciudad de Corrientes. Según esas mismas fuentes, Pérez era “un conocido delincuente con amplio prontuario por robo”.

El historial de Pérez llevaba varios años circulando entre policías y vecinos. Distintas noticias en medios correntinos lo habían vinculado desde hace más de una década con detenciones y robos en la ciudad. Algunas de esas crónicas hablaron de episodios donde habría utilizado a sus propias hijas para cometer delitos.

En redes sociales no tardaron en multiplicarse mensajes de usuarios que lo identificaron y recordaron como autor de distintos robos. “A mi hija le pidió agua, la empujó y le arrebató el celular. Le rompió los labios”, escribió una persona en Facebook, mientras que otros intercambiaron comentarios contando episodios similares. En todos los casos el botín era el mismo: los teléfonos celulares.

Pérez era padre de tres hijas. Tras su muerte, una de ellas lo despidió con un mensaje en redes sociales. “Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Como te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo”, publicó la joven junto a una imagen familiar.

“Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal. No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado, no voy a aguantar estar sin vos”, sumó en un segundo posteo.

La familia, además, hizo un pedido de ayuda económica para enfrentar los gastos del sepelio. La respuesta llegó rápido: amigos y allegados, junto con personas sensibilizadas por el caso, colaboraron hasta reunir el dinero necesario.

“Gracias a todos los que me ayudaron, de corazón. Ya conseguimos lo que necesitábamos para despedir a mi papá como se merece”, comunicó la misma hija.

El accidente en el que murió Pérez tuvo lugar en el puente General Manuel Belgrano. El episodio ocurrió alrededor de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2, cuando un camión perdió el control y provocó una colisión en cadena que involucró autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y una moto. El video registrado por las cámaras de la empresa SISE en el lugar refleja la magnitud del impacto.

Tras ser embestido por el camión, Pérez quedó atrapado debajo de otro vehículo. Gente que se encontraba en el lugar levantó la camioneta para poder sacarlo. Aunque fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, no logró sobrevivir.

Además, otras dos personas resultaron heridas: una mujer con escoriaciones y un hombre con una lesión cervical, ambos internados en el mismo centro de salud.

El conductor del camión, Nahuel Ruiz, de 27 años, declaró que el vehículo se quedó sin frenos. Por el siniestro, además, dos autos estuvieron a punto de caer al río Paraná debido a la violencia del impacto.

El accidente obligó a interrumpir totalmente la circulación en ambos sentidos del puente durante varias horas. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de Corrientes, efectivos de la Policía Caminera y personal de Gendarmería Nacional.

Por el hecho se inició una investigación judicial que quedó en manos del fiscal de turno, Víctor Recio. El camionero se encuentra detenido por homicidio culposo.

Fuente: Infobae.