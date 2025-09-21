Una pareja a bordo de un automóvil amenazó a una mujer con un arma

La Policía de Corrientes informó que en la noche del viernes detuvo a un hombre en la localidad de Goya, procedimiento donde secuestraron un arma de fuego.

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, que realizaban tareas de patrullaje fueron advertidos que en inmediaciones de calles Ley Nacional y Juan Velázquez, circulaba un auto con un hombre y una mujer, quienes habían amenazado a otra mujer con un arma.

Por este motivo acudieron al lugar donde se detuvo la marcha de un automóvil marca Fiat, modelo Palio, y se comprobó que uno de los ocupante llevaba consigo un arma.

Por tal motivo se demoró a un hombre de 40 años y una mujer de 21, ambos oriundos de la provincia de Misiones, siendo el arma secuestrada preventivamente.

Mientras se investigan las causas de la amenaza hacia otra mujer, los demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias de rigor.

