Intensa búsqueda de una mujer desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la población para encontrar a una mujer que está desaparecida en la ciudad capital.

e trata de Mercedes Elizabeth Maciel de 27 años, fue vista por última vez el jueves 18. La denuncia de la desaparición de Macien se realizó el sábado en la Comisaría VII Urbana, tras lo cual tomó intervención la Unidad Fiscal de turno.

Mercedes responde a las siguientes características físicas: 1,50 metros de estatura, pelo largo de color castaño, tez blanca, ojos color marrón, contextura robusta.

Como señas particulares tiene cicatrices en el antebrazo izquierdo, y posee un tatuaje de una rosa de color rojo y color verde en el lado externo pierna derecha a la altura de la pantorrilla.

La última vez que fue vista, llevaba puesto una calza color negra y una remera color rosa.

Quienes puedan aportar datos ciertos, favor de acercarse a la dependencia mencionada o comunicarse al 3794-443304 o la comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.

