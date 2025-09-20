La fuerte revelación de Luis Ventura contra Silvia D'Auro y Jorge Rial

Luis Ventura volvió a apuntar con dureza en medio de la eterna pelea entre Silvia D´Auro y Jorge Rial. El periodista fue consultado en Puro Show por la reaparición de la exmujer del conductor y no dudó en responder con ironía y frases. “No sé nada”, dijo al comienzo, aunque remarcó: “Yo sé todo, pero me lo guardo. Lo he vivido en su época”.

Cuando le preguntaron si coincidía con quienes creen que “si ella hablara se pudriría todo”, Ventura se rió: “¿Qué quieren que les diga? Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le cuelga”. De esa manera, dejó claro que conocía detalles de aquella familia pero prefería no exponerlos.

El presidente de Aptra también recordó el costo personal que pagó en medio de esas batallas mediáticas: “Me comí un montón de palos por cosas que no hice, o que me revolearon después, pero forma parte de la elección de cada uno en su momento. No me voy a hacer el bobo de mirar para otro lado y decir ‘no lo viví’, porque vivido está”.

Ventura fue consultado sobre su vínculo actual con Morena Rial y sorprendió con su respuesta. “Les deseo la mejor de las suertes y que Dios los bendiga”, lanzó, confirmando que el contacto con la hija del conductor también estaba roto al igual que con Jorge.

LA DENUNCIA DE RIAL CONTRA VENTURA

El periodista, además, recordó el episodio judicial que enfrentó meses atrás con su examigo: “Jorge hace algunos meses me hizo una denuncia donde teóricamente yo hice un aprovechamiento psiquiátrico de una de sus hijas, cuando fue todo lo contrario”.

La reaparición de Silvia D’Auro en redes sociales, después de cinco años de silencio, terminó reactivando viejos fantasmas. Ventura, que conoció de cerca a la expareja de Rial, dejó un mensaje: “Sí, pero me lo guardo todo porque lo he vivido en su época”.

Fuente: Paparazzi.