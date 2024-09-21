¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 21 de septiembre

Por El Litoral

Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 07:15

Quién era el motociclista que murió en el accidente del puente Chaco-Corrientes

Lluvias intensas en Corrientes: en la zona rural de Esquina cayó 75 milímetros

Hallaron el cuerpo del operario que cayó al Paraná desde un remolcador

La primavera llega con doble alerta meteorológica en Corrientes

Decomisaron armas y animales silvestres en procedimientos en el Río Corriente

El Gobierno, víctima de su mala praxis

Mitos y verdades sobre la Masonería

Detuvieron al camionero que provocó el choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes

Allanamientos en Corrientes: secuestraron armas, celulares y dinero en efectivo

Mandiyú y Cambá Cuá definirán la próxima semana si juegan el Regional

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD