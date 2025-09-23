Brenda Insaurralde llevará el nombre de Corrientes al Mundial de Trail y Montaña

La atleta correntina Brenda Insaurralde ya está en España, preparándose para competir en el Mundial de Trail y Montaña, que tendrá su largada desde la estación de tren de Canfranc, en los Pirineos. La carrera se disputará el domingo 28, y Brenda arribó el pasado viernes, con diez días de antelación, para adaptarse al cambio horario y reconocer el circuito.

“El circuito es corrible: la subida de 2.9 km, con una pendiente de 13°, lo convierte en una carrera rápida, favorable para la preparación de Brenda”, explicó su entrenador, Alejandro Avalos, quien diseñó los entrenamientos específicos a partir de mapas del trazado que Brenda recorrió por primera vez el lunes.

La estrategia será salir con intensidad en los primeros 600 metros, mantener la posición en la subida, donde los adelantamientos son más complicados, y aprovechar el descenso con velocidad y precisión, superando paso a paso a las rivales.

En total competirán 70 corredoras de todo el mundo: 12 de América, 50 de Europa, 4 de África, 3 de Oceanía y 1 de Asia. Brenda y su entrenador se plantearon como objetivo ubicarse entre las 30 mejores, un desafío que Avalos describe como ambicioso debido a la experiencia de las atletas europeas en este tipo de circuitos.

Brenda se clasificó en febrero tras consagrarse Campeona Nacional U20 en un recorrido de gran inclinación y dificultad técnica, cruzando la meta con ocho minutos de ventaja sobre sus perseguidoras. Esto la convierte en la única mujer argentina en la categoría Junior en el Mundial, mientras que en la rama masculina competirán tres atletas.

Su preparación comenzó en enero en Corrientes capital junto al equipo CorrientesCorre, utilizando desniveles del Parque Cambá Cuá y el Puente General Manuel Belgrano. Para compensar la falta de pendientes en su ciudad natal, Brenda incorporó entrenamientos con trineo de 10 kg, bicicleta fija y escalador para fortalecer su capacidad en la subida.

Itinerario del Mundial:

Miércoles 24: integración a la Selección Argentina, entrega de indumentaria oficial, foto grupal y desfile inaugural (19 hs).

Jueves 25: prueba de 6 km verticales.

Viernes 26: Short Trail, 45 km.

Con esfuerzo, disciplina y preparación estratégica, Brenda Insaurralde representa a Corrientes en la escena internacional del Trail y Montaña, lista para dejar su huella en este Mundial.