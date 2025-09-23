Descubrieron en Chubut los fósiles de un dinosaurio carnívoro

Un equipo de científicos del Conicet descubrió en Chubut una especie de dinosaurio carnívoro que, estiman, habría sido de los últimos en extinguirse. Se trata del "Joaquinraptor casali" y sus restos fósiles fueron hallados hallado en la Formación Lago Colhué Huapi.

El espécimen habría medido un poco más de 7 metros, pesado aproximadamente 1 tonelada y al momento de morir habría tenido, al menos, 19 años.

“Seguramente este dinosaurio carnívoro era uno de los predadores tope del ecosistema", explicó el Conicet en su sitio web.



El trabajo, publicado por la revista internacional Nature Communications, indicó que el animal es una megarraptórido, de un grupo de terópodos carnívoros que se caracterizaban, entre otros aspectos, por poseer grandes garras en su mano.

El nombre Joaquinraptor es en homenaje al hijo del primer autor del trabajo (Joaquín), y casali en reconocimiento a Gabriel Casal, director del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados Doctor Rubén Martínez.



La región en la que los restos del Joaquinraptor casali fueron descubiertos, es un área que durante el Cretácico Superior se ubicaba en el centro-sur de la provincia del Chubut, donde hoy se emplazan las ciudades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

Lucio Ibiricu, que encabezó la investigación, es investigador del CONICET en el Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP, CONICET) y aseguró que el dinosaurio "era uno de los predadores tope del ecosistema presente en la formación y representa uno de los miembros del grupo más jóvenes ya que habría muerto relativamente cerca a la extinción de los dinosaurios, que sucedió aproximadamente 66 millones de años atrás”.

Sus huesos fueron vistos por primera vez en 2019 y, posteriormente en distintas campañas, se completó la extracción de su esqueleto, el cual estaba parcialmente articulado. "La especie -indica el trabajo- se encuentra entre los megarraptóridos más completos, en términos de representación de su esqueleto, y fue uno de los últimos sobrevivientes de este grupo de dinosaurios carnívoros".

El registro geológico del Joaquinraptor apoya la hipótesis que estos depredadores sobrevivieron hasta el final de la era Mesozoica hace aproximadamente 66 millones de años, cuando un asteroide impactó la Tierra y causó la extinción de todos los dinosaurios, excepto sus descendientes vivos, las aves.

¿Qué tenía en su boca el dinosaurio hallado en Chubut?

Entre los aspectos más interesantes del hallazgo se destaca la presencia de un húmero de un crocodiliforme entre las mandíbulas del dinosaurio.



Joaquinraptor casali, al igual que el resto de los megarraptóridos, eran carnívoros. Por su parte, los crocodiliformes eran vertebrados terrestres que compartieron el ambiente con Joaquinraptor. La presencia de un humero (único hueso de otro vertebrado en la excavación) entre las mandíbulas sugiere que este “cocodrilo” podría haber sido una de las fuentes de alimento de esta especie, aunque otro tipo de interacción ecológica no puede ser descartada.

(Con información de Clarín)

