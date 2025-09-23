Mandiyú confirma su participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26

El Deportivo Mandiyú de Corrientes confirmó que disputará el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, que dará inicio en octubre.

El club anunció en sus redes sociales que, "con la ilusión renovada y la expectativa en alta, comenzamos nuestra preparación para disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26".

Bajo la dirección técnica de Fabián Ponce, el plantel ya se encuentra trabajando para afrontar una nueva competencia nacional, que "estaría comenzando el 19 de octubre".

Además de Mandiyú, se informó que Cambá Cuá es el otro club que analiza su participación en el certamen, en el que la provincia de Corrientes recibió cuatro invitaciones.