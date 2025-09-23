Tragedia en el puente Chaco-Corrientes: la defensa del camionero asegura que no consumió drogas

La investigación del grave accidente múltiple en el puente Chaco-Corrientes, que dejó un motociclista muerto y 15 vehículos involucrados, continúa bajo la lupa judicial. La defensa del camionero N.R.D., imputado por homicidio culposo, aseguró que no existe ningún indicio que lo vincule con el consumo de drogas.

El abogado Marco Molero, representante del joven de 27 años, confirmó que su cliente fue liberado bajo caución juratoria, con pautas de conducta mínimas, y señaló que las pericias mecánicas y accidentológicas serán cruciales para determinar el rumbo del expediente.

“El paso central es conocer el estado del camión al momento del siniestro. La Fiscalía ya inició gestiones con la representación de la firma Volvo para realizar los estudios técnicos. De esas pruebas dependerá el rumbo del expediente”, indicó Molero en diálogo con radio Libertad de Chaco.

El fiscal explicó los motivos de la excarcelación

Por su parte, el fiscal subrogante Víctor Recio precisó que la excarcelación fue otorgada porque se trata de un delito excarcelable y porque el imputado cumplirá con las restricciones impuestas por la Justicia. El test de alcoholemia dio resultado negativo y aún se esperan los estudios químicos complementarios.

Ambos, tanto la defensa como la fiscalía, coinciden en que el futuro de la causa dependerá de los informes periciales, que se centrarán en el estado de los frenos, el peso de la carga y las condiciones de la calzada en el momento del choque.

*Con información de Perfil NEA