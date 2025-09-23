Mastantuono convirtió su primer gol en el Real Madrid

Franco Mastantuono vivió una noche inolvidable en Valencia: con apenas 18 años, el juvenil argentino marcó su primer gol con la camiseta de Real Madrid en la victoria por 4-1 ante Levante, por la sexta fecha de la liga de España. Su derechazo al primer palo y al ángulo a los 38 minutos del primer tiempo significó el segundo tanto y lo reafirmó como protagonista de un equipo que mantiene puntaje ideal esta temporada y que, de la mano de Kylian Mbappé, continúa exhibiendo un poderío ofensivo difícil de igualar.

Rápidamente medios españoles se hicieron eco de la conquista de Mastantuono, que con18 años y 40 días quedó por detrás de Endrick (18 años y 35 días), Raúl González Blanco (17 y 131) y Alberto Riera (17 y 111) en la lista de anotadores precoces de Real Madrid. Marca y As calificaron la conquista como “golazo” y “perla”. Además, resaltaron que el atacante se convirtió en el segundo jugador de los más jóvenes en marcar en Real Madrid en LaLiga en el siglo XXI, tras Endrick, que marcó contra Real Valladolid en agosto de 2024.

Una insinuación seria apareció a los ocho minutos con el sello de la joya argentina. Franco Mastantuono apareció en la puerta del área para recibir un pase atrás de Mbappé —con el que cada partido forma una sociedad más fuerte—, controló con zurda y remató cruzado, bajo, apenas desviado del palo izquierdo de Mathew Ryan. Fue la primera insinuación seria de Madrid y el primer aviso de un juvenil que tendría su recompensa.

A los 38 minutos, Mastantuono lograría lo que venía buscando desde que pisó la cancha. Recibió abierto sobre la derecha de Vinícius, encaró con decisión al marcador y, contra todo pronóstico, eligió definir con su pierna menos hábil. El derechazo salió seco, directo al primer palo, y se clavó en el ángulo con una precisión quirúrgica. Imposible para el arquero, que apenas alcanzó a verla cuando la pelota ya había inflado la red.

El juvenil argentino, con apenas 18 años, firmó así su primer gol con la camiseta de Real Madrid y estiró la ventaja a 2-0, en una noche que quedará marcada en su carrera. Además, se convirtió en el cuarto jugador más joven en convertir con el merengue.



