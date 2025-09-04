Espínola Serial viajó a Perú y lanzó una campaña para ir al Mundial

El campeón Panamericano Junior de taekwondo, Ignacio Espínola Serial será parte este fin de semana del campeonato President Cup que se desarrollará en Lima, Perú.

Mientras continúa con su carrera deportiva, también comenzó una campaña en sus redes sociales para conseguir sponsor y recaudar fondos para poder viajar al Mundial de China previsto para el mes de octubre.

Espínola Serial (17 años) tuvo una actuación consagratoria en los recientes Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Ganó la medalla de oro en la categoría hasta 58 kg. y, casi sin tiempo para descansar, viajó junto al seleccionado nacional hasta Perú.

El taekwondista correntino competirá en el President Cup, torneo para mayores de G3 otorga puntos para el ránking mundial y panamericano y cuenta con el aval de World Taekwondo (WT) y la Pan American Taekwondo Union (PATU).

“Nacho”, que forma parte del Team Crismanich, integra la selección Argentina que es dirigida por Jorge Álvarez, Leandro García y Gabriel Taraburelli. También forma parte del equipo nacional, José Luis Acuña (-68 kg.), taekwondista neuquino que entrena con los hermanos Mauro y Sebastián Crismanich.Ignacio Espínola Serial tiene la intención de competir en el campeonato mundial de taekwondo en Wuxi, China que se desarrollará del 24 al 30 de octubre.El joven deportista está en la búsqueda de patrocinantes para poder costear su carera y la presencia en China.En la publicación que subió en sus historias de Instagram dice: “Ignacio Espínola Serial, Campeón Panamericano Junior, necesita de la ayuda de todos para poder participar del mundial de taekwondo en China, el 24 de octubre”.La nota es acompañada con una foto mostrando la medalla de oro que logró en Asunción deja el alias para poder ayudar: tkd.nacho.