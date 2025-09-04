Humberto Krujoski sale a la pista en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez”

El piloto correntino Humberto Krujoski será parte de la octava fecha del Turismo Carretera 2000 que por segunda vez en la temporada visitará el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.

La actividad de la octava fecha de la categoría dará inicio este viernes con los entrenamientos oficiales, el sábado será tiempo de la clasificación y la Final 1, mientras que el domingo se disputará la Final 2.

Krujoski, que conduce un Renault Fluence de la estructura del Ambrogio Racing llega entonado a esta fecha después del segundo puesto que logró en San Juan.

“Sumamos una muy buena cantidad de puntos y estamos bien posicionados en el campeonato a pesar de no haber competido en la primera fecha”, comentó Krujoski después de su paso por el San Juan Villicum.

Esa producción le permitió subir al quinto lugar del campeonato con 253 puntos. En la cima de las posiciones está su compañero de equipo, Agustín Canapino con 453. El podio lo completan por Bernardo Llaver (Honda Civic) a 48 y Facundo Ardusso (Honda Civic) a 60.

El Turismo Carretera 2000 visitará por segunda el “Coliseo Porteño”. En este caso, también estará la “Carrera de los 200 pilotos” del TN y la Fórmula 3 Metropolitana donde estarán Benjamín Traverso (Esquina) e Iván Vilas (Goya).

Para el Turismo Carretera 2000 se utilizará la variante número 8 del trazado porteño, y desde la categoría se confirmó un total de diecisiete inscriptos para la disputa.

La actividad de este viernes, será con dos tandas de entrenamientos: 15,25 y 17,00 hs.

La jornada del sábado dará inicio con otra práctica a partir de las 9.15. La clasificación será a las 12.15 y la primera final (10 vueltas o 15 minutos) se largará a las 17.05.

La segunda final, a 20 vueltas o 30 minutos, será el domingo 7 a partir de las 11.15.

F3 Metropolitana

Los correntinos Benjamín Traverso e Iván Vilas disputarán este fin de semana la séptima fecha de la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El esquinense Traverso ya está clasificado a la Copa de Oro pero necesita un triunfo para poder competir por el título de la temporada.

Mientras que el goyano Vilas está noveno y necesita sumar puntos para estar en la parte final del certamen.

Durante la jornada de viernes habrá entrenamientos. La final del sábado (12 vueltas o 20 minutos) será desde las 17,3, en tanto que la carrera del domingo (12 vueltas o 20 minutos) se largará a las 9.05.