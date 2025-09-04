Eldorado será rival de Corrientes en la final regional

La final de la Región Litoral Norte de la Copa País ya tiene a sus dos protagonistas. La selección de la liga de Eldodaro eliminó a su par de Formosa y será el rival de Corrientes en la definición regional.

El segundo finalista se conoció en la noche del miércoles, cuando en el interior misionero, Eldorado dejó en el camino a Formosa con tiros desde el punto del penal 4 a 2. En la revancha, igualaron sin abrir en el marcador, mientras que en la ida también habían empatado, pero en 2 tantos.

El seleccionado de la Liga Correntina logró su clasificación a la final el pasado fin de semana. En la semifinal eliminó a Oeste Chaqueño con global de 10 a 3. En la ida, como local, el equipo correntino se impuso 9 a 0, mientras que en la revancha, en Villa Ángela, ganó el elenco chaqueño 3 a 1.

La definición de la Región Litoral Norte, por un lugar en la instancia final, tendrá su primer cruce el miércoles 10 en el estadio principal del complejo Leoncio Benítez de Boca Unidos. En tanto que la revancha se jugará una semana más tarde en el estadio del club Guaraní de Eldorado.