Midón está entre los cuatro mejores en Mar del Plata

El tenista correntino Lautaro Midón (21 años) se instaló en las semifinales del Torneo Centenario, un certamen de categoría M25 que se disputa en las canchas del club Náutico de Mar del Plata.

En uno de los cruces de cuartos de final, Midón, ubicado en el puesto 264 del ránking de la ATP, venció este jueves a Guido Justo (383) por 2-6, 6-2 y 6-3 en un partido que se extendió durante 2 horas y 28 minutos.

Por el pasaje a la final, Midón, segundo preclasificado, enfrentará este viernes a Nicolás Kicker (303) que viene de eliminar al brasileño Pedro Sakamoto (440) por 6-2 y 6-0.

Será el tercer choque entre los argentinos. En el 2023 ganó el bonaerense, mientras que en el 2024 se impuso el correntino.

Midón disputó a lo largo de la presente temporada cuatro semifinales dentro del circuito profesional. Fueron 3 en torneos de categorías M25 y 1 en un Challenger 50. Hasta el momento acumula tres triunfos y una derrota en estas instancias.

En el certamen marplatense, que se juega sobre polvo de ladrillo, Midón venció a los argentinos Thiago Cigarran, Bautista Vilicih y Guido Justo.

Por otra parte, también fue parte de esta competencia el correntino Carlos María Zárate (970) que avanzó hasta la segunda ronda.

En su presentación, el tenista de 20 años superó al argentino Mateo Carballo y en el cruce de octavos de final cayó frente a Juan Pablo Varillas.

Abierto de los Estados Unidos

Las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, en la rama masculina, se disputarán este viernes.

A las 16, se enfrentarán el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz.

Mientras que desde las 20, el número uno del mundo, el italiano Jannik Siner, se medirá frente al canadiense Félix Auger Aliassime.