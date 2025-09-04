Atraparon a un hombre condenado requerido por un Tribunal de Juicio

En los llamados barrios de Invico de Curuzú Cuatiá, detuvieron este jueves a un hombre sobre el cual pesaban múltiples causas, y un pedido de detención del Juzgado de Garantías de Mercedes, al quedar firme una condena en su contra.



Un informe policial dio cuentas del exitoso operativo concretado por personal policial de la Comisaría Segunda de Curuzú Cuatiá, dependiente de la Unidad Regional III.



Procedieron a la ubicación y detención de L.M.F., en cumplimiento de un oficio judicial emanado por la Justicia.



Según precisaron, el procedimiento fue en respuesta a un oficio judicial, ante una sentencia condenatoria que quedó firme en las últimas horas.

A partir de esta instancia, el detenido deberá cumplir una pena de prisión efectiva por el delito de robo agravado por su haber sido cometido en poblado y en banda, según detalló el portal El Diario de Curuzú.



El acusado además, estuvo vinculado a diversos hechos delictivos ocurridos en esa ciudad, por lo cual podría quedar imputado en nuevas causas judiciales.

Quedó alojado transitoriamente en la Comisaría Segunda, a la espera de su traslado a una unidad penitenciaria provincial.

