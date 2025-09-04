Vehículo se estrelló contra el muro de una casa en Corrientes

Gran susto se llevó una familia en Monte Caseros, luego que un automóvil se estrelló contra el muro externo de una propiedad ubicada en la esquina de las calles Pellegrini y San Martín.



Se desconocen los motivos del siniestro vial causado después que la conductora perdiera el control del mando del rodado. Por fortuna nadie resultó con lesiones de consideración, en tanto que trabajaron en el lugar inspectores de Tránsito municipal, así como de la Comisaría Primera y del área Salud del hospital local.



La parte frontal del Toyota Corolla terminó destruido, producto de la violencia del impacto.