Tragedia en Corrientes: una joven murió en un siniestro vial y otra resultó herida

Una joven de 20 años perdió la vida y otra de 19 resultó herida en un trágico siniestro vial ocurrido ayer en la ciudad de Corrientes, informó este jueves la Policía.

El hecho tuvo lugar el miércoles aproximadamente a las 13.30 en la intersección de las calles Tacuarí y Lavalle, donde una motocicleta colisionó con un automóvil, por causas que aún se investigan.

Según la información preliminar, una motocicleta Honda Wave 110cc, en la que viajaban las dos jóvenes, impactó con un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por Juan Marcelo Zaracho de 49 años. Tras el accidente, ambas ocupantes de la moto fueron trasladadas de urgencia al Hospital Escuela.

Fallecimiento de la acompañante

Si bien la conductora, identificada como Oriana Ojeda, sufrió lesiones de consideración, su acompañante, debido a la gravedad de las heridas, falleció en la madrugada de hoy. Fue identificada como Gimena Meza.

En el lugar del siniestro, los efectivos de la Comisaría Quinta Urbana realizaron las diligencias correspondientes, y tomó intervención la Unidad Fiscal de turno, que prosigue con la investigación.